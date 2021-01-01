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Razer Blade Stealth 13 (2020) против HP ENVY 13

62 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
54 из 100
HP ENVY 13
Razer Blade Stealth 13 (2020)
HP ENVY 13
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и HP ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5793 vs 4800 баллов
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.31 и 1.42 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (596 и 640 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 1.42 кг 1.31 кг
Ширина 304.6 мм 306.5 мм
Высота 210 мм 194.5 мм
Толщина 15.3 мм 17 мм
Площадь 640 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~81.8%
Боковые рамки 5.1 мм 6.1 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020)
400 нит
ENVY 13
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2020)
2.458 терафлопс
ENVY 13 +15%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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