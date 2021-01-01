Главная > Сравнение ноутбуков > Blade Stealth 13 (2020) или ProBook 430 G8 – что лучше выбрать?

Razer Blade Stealth 13 (2020) против HP ProBook 430 G8

66 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
56 из 100
HP ProBook 430 G8
Razer Blade Stealth 13 (2020)
HP ProBook 430 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и HP ProBook 430 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (53.1 и 45 Вт*ч)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 430 G8
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.27 и 1.42 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
ProBook 430 G8

Корпус

Вес 1.42 кг 1.27 кг
Ширина 304.6 мм 306.8 мм
Высота 210 мм 208.2 мм
Толщина 15.3 мм 15.7 мм
Площадь 640 см2 639 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~76.3%
Боковые рамки 5.1 мм 6.2 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020) +60%
400 нит
ProBook 430 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade Stealth 13 (2020) vs Dell XPS 13 9310
2. Razer Blade Stealth 13 (2020) vs Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
3. Razer Blade Stealth 13 (2020) vs Razer Book 13 (2020)
4. HP ProBook 430 G8 vs HP ProBook 640 G8
5. HP ProBook 430 G8 vs HP ProBook 440 G8

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ProBook 430 G8 и Razer Blade Stealth 13 (2020) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях