Razer Blade Stealth 13 (2020) против Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
- Видеокарта показывает в среднем на 106-145% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.42 и 1.59 кг)
- На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2106 vs 967 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (53.1 и 45 Вт*ч)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (640 и 713 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.42 кг
|1.59 кг
|Ширина
|304.6 мм
|324 мм
|Высота
|210 мм
|220 мм
|Толщина
|15.3 мм
|17.9 мм
|Площадь
|640 см2
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.2%
|~75.8%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|43 дБ
|33.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1210:1
|1682:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|56.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|39%
|Охват DCI-P3
|-
|38.2%
|Время отклика
|-
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|574 грамма
|344 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-2.8 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade Stealth 13 (2020) +107%
4852
Cinebench R20 (одноядерный)
536
Cinebench R20 (многоядерный)
Blade Stealth 13 (2020) +118%
2106
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.458 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~10 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2020) +193%
2.458 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|84.3 дБ
|74.2 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.0
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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