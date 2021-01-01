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Razer Blade Stealth 13 (2020) против Lenovo Yoga 7i (14”)

66 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
59 из 100
Lenovo Yoga 7i (14”)
Razer Blade Stealth 13 (2020)
Lenovo Yoga 7i (14”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и Lenovo Yoga 7i (14”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2106 vs 1798 баллов
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (640 и 688 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”)
  • Комплектуется на 15.6 Вт*ч большей батареей (68.7 и 53.1 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
Yoga 7i (14”)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.43 кг
Ширина 304.6 мм 320.4 мм
Высота 210 мм 214.6 мм
Толщина 15.3 мм 15.6-17.7 мм
Площадь 640 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~78.6%
Боковые рамки 5.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 1044:1
Цветовой охват sRGB - 91.8%
Охват Adobe RGB - 67.4%
Охват DCI-P3 - 70.9%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020) +33%
400 нит
Yoga 7i (14”)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма 345 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2020) +74%
2.458 терафлопс
Yoga 7i (14”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ 85.5 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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