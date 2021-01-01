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Razer Blade Stealth 13 (2020) против Microsoft Surface Book 3 13.5

Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
Microsoft Surface Book 3 13.5
Razer Blade Stealth 13 (2020)
Microsoft Surface Book 3 13.5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3000 x 2000
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и Microsoft Surface Book 3 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.42 и 1.64 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 1371 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (640 и 724 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15.9 Вт*ч большей батареей (69 и 53.1 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 267 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
Surface Book 3 13.5

Корпус

Вес 1.42 кг 1.64 кг
Ширина 304.6 мм 312 мм
Высота 210 мм 232 мм
Толщина 15.3 мм 15-23 мм
Площадь 640 см2 724 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~75%
Боковые рамки 5.1 мм 13.3 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ 33.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3000 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 1600:1
Цветовой охват sRGB - 95%
Охват Adobe RGB - 61%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 / 102 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Звук

Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ 61.8 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.55 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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