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Razer Blade Stealth 13 (2020) против Microsoft Surface Pro 7

70 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
58 из 100
Microsoft Surface Pro 7
Razer Blade Stealth 13 (2020)
Microsoft Surface Pro 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и Microsoft Surface Pro 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5793 vs 2352 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (53.1 и 45 Вт*ч)
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (0.77 и 1.42 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 267 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (587 и 640 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
Surface Pro 7

Корпус

Вес 1.42 кг 0.77 кг
Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 292 x 201 x 8.5 мм
Площадь 640 см2 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~76.7%
Боковые рамки 5.1 мм 16.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 175°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 1001:1
Цветовой охват sRGB - 93.2%
Охват Adobe RGB - 60.3%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020)
400 нит
Surface Pro 7
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма 281 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 1.87 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2020)
2.458 терафлопс
Surface Pro 7
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x2 ГБ
Частота 3733 МГц 1866 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1.6W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ 78.3 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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