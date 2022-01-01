Razer Blade Stealth 13 (2021) против Blade 15 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021)
- Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.42 и 2.01 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (640 и 834 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх
- На 258% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15590 vs 4356 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 26.9 Вт*ч большей батареей (80 и 53.1 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.42 кг
|2.01 кг
|Размеры
|304.6 x 210 x 15.3 мм
|355 x 235 x 16.99 мм
|Площадь
|640 см2
|834 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.2%
|~80.4%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|43 дБ
|48.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1210:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|2 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|574 грамма
|790 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|4
|14
|Потоков
|8
|20
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 15 (2022) +55%
1790
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 15 (2022) +235%
12867
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 15 (2022) +64%
1832
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 15 (2022) +258%
15590
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|2.458 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~10 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|84.3 дБ
|90.9 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.0
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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