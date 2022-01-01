Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021) Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.42 и 2.01 кг)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (640 и 834 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Razer Blade 15 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх

На 258% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15590 vs 4356 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 26.9 Вт*ч большей батареей (80 и 53.1 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 2.01 кг Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 355 x 235 x 16.99 мм Площадь 640 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~80.4% Боковые рамки 5.1 мм 4.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ 48.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 360 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1210:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 2 мс Максимальная яркость Blade Stealth 13 (2021) 400 нит Blade 15 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 53.1 Вт*ч 80 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 574 грамма 790 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1035 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1605 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Blade Stealth 13 (2021) 2.458 терафлопс Blade 15 (2022) +400% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ 90.9 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.0 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.