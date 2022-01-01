Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Book 13 (2020) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 4826 баллов

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.18 и 1.4 кг)

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.18 кг Размеры 295 x 198.5 x 15.1 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 586 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~84.5% Боковые рамки 3.2 мм 6.7 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.8 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.4 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1759:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 65.9% - Охват DCI-P3 80% - Время отклика 47 мс - Максимальная яркость Book 13 (2020) 500 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 40 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Book 13 (2020) 1.41 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +255% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.1 x 7.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.