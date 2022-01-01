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Razer Book 13 (2020) против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

51 из 100
Razer Book 13 (2020)
VS
65 из 100
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
Razer Book 13 (2020)
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
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Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 4826 баллов
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.18 и 1.4 кг)
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.18 кг
Размеры 295 x 198.5 x 15.1 мм 302 x 204 x 12.0 мм
Площадь 586 см2 616 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~84.5%
Боковые рамки 3.2 мм 6.7 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.8 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 65.9% -
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Book 13 (2020)
1.41 терафлопс
ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +255%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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