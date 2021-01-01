Главная > Сравнение ноутбуков > Book 13 (2020) или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

Razer Book 13 (2020) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Razer Book 13 (2020)
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Razer Book 13 (2020)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (586 и 713 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (76 и 55 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Ширина 295 мм 324 мм
Высота 198.5 мм 220 мм
Толщина 15.1 мм 19.9 мм
Площадь 586 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~75.8%
Боковые рамки 3.2 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 65.9% 75.3%
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
Book 13 (2020) +56%
500 нит
ROG Zephyrus G14 GA401
320 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Razer Book 13 (2020)
2. Apple MacBook Pro 16 (2019) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
3. Dell Alienware m15 R4 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
4. ASUS ROG Strix G15 G513 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
5. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
6. MSI GE66 Raider против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Razer Book 13 (2020) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях