Главная > Сравнение ноутбуков > Book 13 (2020) или ZenBook Flip S13 OLED UX371 – что лучше выбрать?

Razer Book 13 (2020) против ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371

Razer Book 13 (2020)
VS
ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
Razer Book 13 (2020)
ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (586 и 644 см2)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (67 и 55 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
ZenBook Flip S13 OLED UX371

Корпус

Вес 1.4 кг 1.2 кг
Ширина 295 мм 305 мм
Высота 198.5 мм 211 мм
Толщина 15.1 мм 13.9 мм
Площадь 586 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~75.8%
Боковые рамки 3.2 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 65.9% -
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
Book 13 (2020) +11%
500 нит
ZenBook Flip S13 OLED UX371
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 или Book 13 (2020)
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или Book 13 (2020)
3. Blade Stealth 13 (2020) или Book 13 (2020)
4. XPS 13 9310 (2-in-1) или ZenBook Flip S13 OLED UX371
5. ZenBook 13 OLED UX325 или ZenBook Flip S13 OLED UX371
6. ZenBook S UX393 или ZenBook Flip S13 OLED UX371
7. ZenBook Flip 15 OLED UX564 или ZenBook Flip S13 OLED UX371
8. VivoBook S14 M433 или ZenBook Flip S13 OLED UX371
9. ZenBook Duo 14 UX482 или ZenBook Flip S13 OLED UX371
10. Inspiron 14 5406 (2-in-1) или ZenBook Flip S13 OLED UX371

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и Razer Book 13 (2020) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях