Главная > Сравнение ноутбуков > Book 13 (2020) или XPS 15 9510 (2021) – что лучше выбрать?

Razer Book 13 (2020) против Dell XPS 15 9510 (2021)

56 из 100
Razer Book 13 (2020)
VS
66 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Razer Book 13 (2020)
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 55 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.4 и 1.81 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (586 и 793 см2)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 169 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
  • На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 4826 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.81 кг
Размеры 295 x 198.5 x 15.1 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 586 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~89%
Боковые рамки 3.2 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 65.9% -
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
Book 13 (2020)
500 нит
XPS 15 9510 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1343 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Book 13 (2020)
1.41 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +290%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.1 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) vs Razer Book 13 (2020)
2. Apple MacBook Pro 16 (2019) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
3. Dell XPS 15 9500 vs Dell XPS 15 9510 (2021)
4. Dell XPS 17 9710 (2021) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
5. Dell XPS 13 9310 vs Dell XPS 15 9510 (2021)
6. Microsoft Surface Laptop 4 15 vs Dell XPS 15 9510 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9510 (2021) и Razer Book 13 (2020) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры