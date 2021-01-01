Razer Book 13 (2020) против Microsoft Surface Book 3 13.5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
- Легче – весит на 240 граммов меньше (1.4 и 1.64 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (586 и 724 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (69 и 55 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 58% более четкий дисплей – 267 против 169 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.64 кг
|Ширина
|295 мм
|312 мм
|Высота
|198.5 мм
|232 мм
|Толщина
|15.1 мм
|15-23 мм
|Площадь
|586 см2
|724 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.9%
|~75%
|Боковые рамки
|3.2 мм
|13.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|140°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|44.8 дБ
|33.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|267 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3000 x 2000 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1759:1
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|95%
|Охват Adobe RGB
|65.9%
|61%
|Охват DCI-P3
|80%
|-
|Время отклика
|47 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 102 Вт
|Вес зарядного устройства
|285 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78.7 дБ
|61.8 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.55 мм
|Размер
|11.1 x 7.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics G1
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Book 13 (2020) +26%
1310
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
Book 13 (2020) +52%
4346
2858
Cinebench R20 (одноядерный)
Book 13 (2020) +19%
510
Cinebench R20 (многоядерный)
Book 13 (2020) +46%
2000
1371
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Нет
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1