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Razer Book 13 (2020) против Microsoft Surface Laptop 3 13.5

Razer Book 13 (2020)
VS
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Razer Book 13 (2020)
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и Microsoft Surface Laptop 3 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.2 Вт*ч большей батареей (55 и 45.8 Вт*ч)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (586 и 687 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.28 и 1.4 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 201 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
Surface Laptop 3 13.5

Корпус

Вес 1.4 кг 1.28 кг
Ширина 295 мм 308 мм
Высота 198.5 мм 223 мм
Толщина 15.1 мм 14.5 мм
Площадь 586 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~79%
Боковые рамки 3.2 мм 11.3 мм
Цвета Серебристый Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 121%
Охват Adobe RGB 65.9% -
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
Book 13 (2020) +43%
500 нит
Surface Laptop 3 13.5
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см 11.5 x 7.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 256
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

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Отзывы

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