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Razer Book 13 (2020) против Microsoft Surface Pro 7

Razer Book 13 (2020)
VS
Microsoft Surface Pro 7
Razer Book 13 (2020)
Microsoft Surface Pro 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2736 x 1824
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и Microsoft Surface Pro 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 937 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (55 и 45 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 267 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
Surface Pro 7

Корпус

Вес 1.4 кг 0.77 кг
Ширина 295 мм 292 мм
Высота 198.5 мм 201 мм
Толщина 15.1 мм 8.5 мм
Площадь 586 см2 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~76.7%
Боковые рамки 3.2 мм 16.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 175°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 1001:1
Цветовой охват sRGB 100% 93.2%
Охват Adobe RGB 65.9% 60.3%
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс 35 мс
Максимальная яркость
Book 13 (2020) +25%
500 нит
Surface Pro 7
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов 281 грамм

Звук

Аудиочип - Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1.6W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ 78.3 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Book 13 (2020) +150%
4346
Surface Pro 7
1735
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Book 13 (2020) +113%
2000
Surface Pro 7
937

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 256
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 4267 МГц 1866 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

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