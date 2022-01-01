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Razer Book 13 (2020) против Microsoft Surface Pro 8

51 из 100
Razer Book 13 (2020)
VS
58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
Razer Book 13 (2020)
Microsoft Surface Pro 8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1920
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Book 13 (2020) и Microsoft Surface Pro 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Book 13 (2020)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.88 и 1.4 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 266 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book 13 (2020)
vs
Surface Pro 8

Корпус

Вес 1.4 кг 0.88 кг
Размеры 295 x 198.5 x 15.1 мм 287 x 208 x 9.3 мм
Площадь 586 см2 597 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~84.3%
Боковые рамки 3.2 мм 6.2 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 65.9% -
Охват DCI-P3 80% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
Book 13 (2020) +11%
500 нит
Surface Pro 8
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Book 13 (2020)
1.41 терафлопс
Surface Pro 8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.1 x 7.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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