Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 2880 x 1920 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Book 13 (2020) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.88 и 1.4 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 57% более четкий дисплей – 266 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 0.88 кг Размеры 295 x 198.5 x 15.1 мм 287 x 208 x 9.3 мм Площадь 586 см2 597 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~84.3% Боковые рамки 3.2 мм 6.2 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 1 Уровень шума 44.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 2880 x 1920 Диагональ 13.4 дюймов 13 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 266 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1759:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 65.9% - Охват DCI-P3 80% - Время отклика 47 мс - Максимальная яркость Book 13 (2020) +11% 500 нит Surface Pro 8 450 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 51.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Book 13 (2020) 1.41 терафлопс Surface Pro 8 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.1 x 7.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.