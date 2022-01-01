Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 9 6900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Book 13 (2020) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (586 и 703 см2) Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14250 vs 4826 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 55 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.78 кг Размеры 295 x 198.5 x 15.1 мм 319.7 x 220 x 16.8 мм Площадь 586 см2 703 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~76.8% Боковые рамки 3.2 мм 4.9 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.8 дБ 42.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1759:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 65.9% - Охват DCI-P3 80% - Время отклика 47 мс - Максимальная яркость Book 13 (2020) 500 нит Blade 14 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 61.6 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов 654 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1605 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Book 13 (2020) 1.41 терафлопс Blade 14 (2022) +772% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ 78.8 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.1 x 7.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.