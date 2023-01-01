Samsung Galaxy Book 2 360 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 360
- Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.16 и 1.6 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (615 и 713 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 6149 баллов
- Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (76 и 61.1 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.16 кг
|1.6 кг
|Размеры
|304.4 x 202 x 12.9 мм
|324 x 220 x 19.9 мм
|Площадь
|615 см2
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~75.8%
|Боковые рамки
|5 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|52.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|845:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|92.4%
|Охват Adobe RGB
|-
|67.7%
|Охват DCI-P3
|-
|68.1%
|Время отклика
|1 мс
|31 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|545 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
5939
7208
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 2 360 +13%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
6149
10592
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1536
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Производительность GPU
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401 +246%
4.884 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|77.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|-
|10.4 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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