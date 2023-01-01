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Samsung Galaxy Book 2 360 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 360
VS
59 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Samsung Galaxy Book 2 360
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 360 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 360
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.16 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (615 и 713 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 6149 баллов
  • Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (76 и 61.1 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 360
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.16 кг 1.6 кг
Размеры 304.4 x 202 x 12.9 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 615 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~75.8%
Боковые рамки 5 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 845:1
Цветовой охват sRGB 100% 92.4%
Охват Adobe RGB - 67.7%
Охват DCI-P3 - 68.1%
Время отклика 1 мс 31 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 360 +56%
500 нит
ROG Zephyrus G14 GA401
320 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 40 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 360
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401 +246%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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