Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 360 Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.16 и 1.63 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (615 и 744 см2) Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 190% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13619 vs 4704 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (70 и 61.1 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD

Имеет на 41% более четкий дисплей – 234 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.63 кг Размеры 304.4 x 202 x 12.9 мм 322.3 x 230.9 x 17.9 мм Площадь 615 см2 744 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~77.9% Боковые рамки 5 мм 0.7 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 52.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 95.5% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 360 500 нит Vivobook S 14X OLED (S5402) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 61.1 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 411 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 2 360 1.41 терафлопс Vivobook S 14X OLED (S5402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 12 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 77.7 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3.2 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.