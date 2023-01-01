Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 360 или XPS 13 9310 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 360 против Dell XPS 13 9310

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 360
VS
49 из 100
Dell XPS 13 9310
Samsung Galaxy Book 2 360
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 360 и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 360
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6149 vs 3033 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.1 Вт*ч большей батареей (61.1 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 360
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.16 кг 1.2 кг
Размеры 304.4 x 202 x 12.9 мм 296 x 199 x 15 мм
Площадь 615 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~88.4%
Боковые рамки 5 мм 3.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 360
500 нит
XPS 13 9310
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки 1:55 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 218 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 2 360 +143%
5939
XPS 13 9310
2441
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 2 360 +103%
6149
XPS 13 9310
3033
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Galaxy Book 2 360 +68%
1.41 терафлопс
XPS 13 9310
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Book 2 360 и Apple MacBook Air (M2, 2022)
2. Samsung Galaxy Book 2 360 и Microsoft Surface Pro 8
3. Samsung Galaxy Book 2 360 и Apple Macbook Air (M1, 2020)
4. Samsung Galaxy Book 2 360 и Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
5. Samsung Galaxy Book 2 360 и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
6. Dell XPS 13 9310 и Dell XPS 13 Plus 9320
7. Dell XPS 13 9310 и Dell XPS 13 9305
8. Dell XPS 13 9310 и Dell Latitude 7430
9. Dell XPS 13 9310 и Dell XPS 13 9315
10. Dell XPS 13 9310 и HP Pavilion Aero 13
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9310 и Samsung Galaxy Book 2 360 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры