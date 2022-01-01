Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 360 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.16 и 1.33 кг)

Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (61.1 и 56 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (615 и 660 см 2 )

) На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Имеет на 56% более четкий дисплей – 259 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.33 кг Размеры 304.4 x 202 x 12.9 мм 304 x 217 x 14.6 мм Площадь 615 см2 660 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~87.2% Боковые рамки 5 мм 5.1 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Зеленый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 3000 x 2000 Диагональ 13.3 дюймов 13.9 дюймов Тип матрицы OLED LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 259 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3000 x 2000 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1500:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 74% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 360 +11% 500 нит MateBook X Pro 2021 450 нит

Батарея Ёмкость 61.1 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 2 360 1.41 терафлопс MateBook X Pro 2021 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет - Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.