Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 360 или Yoga 9i 14" (Gen 7) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 360 против Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)

51 из 100
Samsung Galaxy Book 2 360
VS
56 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
Samsung Galaxy Book 2 360
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 360 и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 360
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.16 и 1.48 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (615 и 731 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (75 и 61.1 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 360
vs
Yoga 9i 14" (Gen 7)

Корпус

Вес 1.16 кг 1.48 кг
Размеры 304.4 x 202 x 12.9 мм 318 x 230 x 15.2-16.5 мм
Площадь 615 см2 731 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~77.7%
Боковые рамки 5 мм 8.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 360 +25%
500 нит
Yoga 9i 14" (Gen 7)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства - 324 / 396 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 360
1.41 терафлопс
Yoga 9i 14" (Gen 7)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Samsung Galaxy Book 2 360
2. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и Samsung Galaxy Book 2 360
3. Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) и Book 2 360
4. HP Spectre x360 14 (2021) и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
5. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
6. Lenovo Yoga 7i (14”) и 9i 14" (Gen 7)
7. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и 9i 14" (Gen 7)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) и Samsung Galaxy Book 2 360 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры