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Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Acer Swift X SFX16-52G

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
56 из 100
Acer Swift X SFX16-52G
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Acer Swift X SFX16-52G
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Acer Swift X SFX16-52G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (0.87 и 1.75 кг)
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (63 и 52 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (608 и 849 см2)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 166 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9116 vs 7749 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
Swift X SFX16-52G

Корпус

Вес 0.87 кг 1.75 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
Площадь 608 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~87.4%
Боковые рамки 5 мм 5.5 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый -
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 95.5% -
Охват DCI-P3 99.8% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
1.41 терафлопс
Swift X SFX16-52G +145%
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 71.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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