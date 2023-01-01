Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro (13.3") или ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

55 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
69 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (0.87 и 1.65 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (608 и 708 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 8518 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 0.87 кг 1.65 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 608 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.2%
Боковые рамки 5 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 38.7 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1041:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB 95.5% 86.3%
Охват DCI-P3 99.8% 98.5%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 40 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.1 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Galaxy Book 2 Pro (15.6")
2. Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Surface Laptop Go 2
3. Galaxy Book 2 Pro (13.3") против MacBook Air (M2, 2022)
4. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Alienware x14
5. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против XPS 15 9520 (2022)
6. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против MacBook Pro 14 (2021)
7. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
8. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
9. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против MacBook Air (M2, 2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры