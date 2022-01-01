Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) 8GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") Существенно легче – весит на 1230 граммов меньше (0.87 и 2.1 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (608 и 852 см2) Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 7749 баллов

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Имеет на 28% более четкий дисплей – 212 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 2.1 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм Площадь 608 см2 852 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.7% Боковые рамки 5 мм 5 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 95.5% - Охват DCI-P3 99.8% 100% Время отклика 3 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro (13.3") 400 нит Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro (13.3") 1.41 терафлопс Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +666% 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 71.1 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 12.8 x 7.3 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.