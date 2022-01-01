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Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Dell Vostro 5620

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
48 из 100
Dell Vostro 5620
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Dell Vostro 5620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Dell Vostro 5620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (0.87 и 1.91 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (63 и 54 Вт*ч)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (608 и 899 см2)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 166 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Vostro 5620
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8561 vs 7749 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
Vostro 5620

Корпус

Вес 0.87 кг 1.91 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
Площадь 608 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~82.6%
Боковые рамки 5 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 95.5% -
Охват DCI-P3 99.8% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro (13.3") +60%
400 нит
Vostro 5620
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
1.41 терафлопс
Vostro 5620
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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