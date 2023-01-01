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Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Dell XPS 15 9530 (2023)

56 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 990 граммов меньше (0.87 и 1.86 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (608 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 8649 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (86 и 63 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 0.87 кг 1.86 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 608 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~88.9%
Боковые рамки 5 мм 4.4 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 38.7 дБ 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 95.5% -
Охват DCI-P3 99.8% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
400 нит
XPS 15 9530 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 165 граммов 463 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
1.41 терафлопс
XPS 15 9530 (2023) +145%
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x4W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 71.1 дБ 83.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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