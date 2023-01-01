Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 990 граммов меньше (0.87 и 1.86 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (608 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
- На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 8649 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (86 и 63 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|1.86 кг
|Размеры
|304.4 x 199.8 x 11.2 мм
|344.72 x 230.14 x 18 мм
|Площадь
|608 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~88.9%
|Боковые рамки
|5 мм
|4.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|38.7 дБ
|44.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1000000:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|95.5%
|-
|Охват DCI-P3
|99.8%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|130 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|463 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +17%
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +50%
10899
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +29%
1813
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +62%
14011
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1550 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
XPS 15 9530 (2023) +145%
3.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|2x2W, 2x3W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|71.1 дБ
|83.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.9 мм
|1.3 мм
|Размер
|-
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1