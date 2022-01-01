Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.87 и 1.4 кг)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (63 и 51 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (608 и 703 см2) Причины выбрать HP Pavilion Plus 14 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.4 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 313.4 x 224.2 x 16.5-18.2 мм Площадь 608 см2 703 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.9% Боковые рамки 5 мм 5.9 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 95.5% - Охват DCI-P3 99.8% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro (13.3") +33% 400 нит Pavilion Plus 14 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro (13.3") 1.41 терафлопс Pavilion Plus 14 (2022) +92% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.