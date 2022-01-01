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Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • Существенно легче – весит на 1630 граммов меньше (0.87 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (608 и 944 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 495-675% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13265 vs 7749 баллов
  • Комплектуется на 36.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 0.87 кг 2.5 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 608 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.7%
Боковые рамки 5 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 95.5% -
Охват DCI-P3 99.8% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2250 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 10 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 160 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2304
Блоки текстурирования (TMUs) 40 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
1.41 терафлопс
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +900%
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 71.1 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 -
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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