Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.87 и 1.4 кг)
- На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7749 vs 4588 баллов
- Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (63 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (608 и 704 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|1.4 кг
|Размеры
|304.4 x 199.8 x 11.2 мм
|323 x 218 x 17.9 мм
|Площадь
|608 см2
|704 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~76.7%
|Боковые рамки
|5 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|38.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|95.5%
|-
|Охват DCI-P3
|99.8%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
6728
Cinebench R23 (одноядерный)
1123
Cinebench R23 (многоядерный)
7749
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|40 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|71.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.9 мм
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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