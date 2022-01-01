Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) Батарея 63 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) 8GB - 8GB 16GB 24GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (0.87 и 1.59 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (63 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (608 и 715 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 AMD Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 1.59 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 324 x 220.7 x 17.9 мм Площадь 608 см2 715 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~75.5% Боковые рамки 5 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 95.5% - Охват DCI-P3 99.8% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro (13.3") +60% 400 нит ThinkPad E14 Gen 4 AMD 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro (13.3") 1.41 терафлопс ThinkPad E14 Gen 4 AMD н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 8GB 16GB 24GB 40GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 71.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм - Тачпад Размер - 10.0 x 5.6 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.