Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") На 222% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7749 vs 2408 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Комплектуется на 14.1 Вт*ч большей батареей (63 и 48.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Немного легче – весит на 100 граммов меньше (0.77 и 0.87 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 61% более четкий дисплей – 267 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 0.77 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 292 x 201 x 8.5 мм Площадь 608 см2 587 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~76.7% Боковые рамки 5 мм 16.1 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2736 x 1824 Диагональ 13.3 дюймов 12.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 267 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2736 x 1824 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 96.8% Охват Adobe RGB 95.5% 63.7% Охват DCI-P3 99.8% - Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro (13.3") 400 нит Surface Pro 7 Plus 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 48.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Справа Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 255 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro (13.3") +68% 1.41 терафлопс Surface Pro 7 Plus 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x1.6W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 71.1 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.