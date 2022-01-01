Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro (13.3") или Surface Pro 7 Plus – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Microsoft Surface Pro 7 Plus

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
52 из 100
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Microsoft Surface Pro 7 Plus от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • На 222% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7749 vs 2408 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14.1 Вт*ч большей батареей (63 и 48.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (0.77 и 0.87 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 267 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
Surface Pro 7 Plus

Корпус

Вес 0.87 кг 0.77 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 292 x 201 x 8.5 мм
Площадь 608 см2 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~76.7%
Боковые рамки 5 мм 16.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 96.8%
Охват Adobe RGB 95.5% 63.7%
Охват DCI-P3 99.8% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Справа
Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 255 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 2
Потоков 16 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3") +68%
1.41 терафлопс
Surface Pro 7 Plus
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x1.6W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.1 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Book 2 Pro (13.3") или Macbook Air (M1, 2020)
2. Galaxy Book 2 Pro (13.3") или XPS 13 Plus 9320
3. Galaxy Book 2 Pro (13.3") или Galaxy Book Pro 13 (2021)
4. Surface Pro 7 Plus или Surface Laptop 4 13.5
5. Surface Pro 7 Plus или Surface Pro 8
6. Surface Pro 7 Plus или XPS 13 Plus 9320
7. Surface Pro 7 Plus или XPS 13 9310 (2-in-1)
8. Surface Pro 7 Plus или Surface Pro 7

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Microsoft Surface Pro 7 Plus и Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры