Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro (13.3") или Blade 15 (2023) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Razer Blade 15 (2023)

55 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3
VS
67 из 100
Razer Blade 15 (2023)
Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Razer Blade 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Razer Blade 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
  • Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (0.87 и 2.01 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (608 и 834 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 8518 баллов
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
vs
Blade 15 (2023)

Корпус

Вес 0.87 кг 2.01 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 355 x 235 x 16.99 мм
Площадь 608 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.4%
Боковые рамки 5 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 38.7 дБ 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100.1%
Охват Adobe RGB 95.5% 69%
Охват DCI-P3 99.8% 70.9%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro (13.3") +33%
400 нит
Blade 15 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 790 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1605 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (13.3")
1.41 терафлопс
Blade 15 (2023) +772%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.1 дБ 90.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
2. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Microsoft Surface Laptop Go 2
3. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
4. Razer Blade 15 (2023) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
5. Razer Blade 15 (2023) против Razer Blade 14 (2022)
6. Razer Blade 15 (2023) против Dell Alienware m15 R7
7. Razer Blade 15 (2023) против Razer Blade 17 (2022)
8. Razer Blade 15 (2023) против MSI Stealth GS66 (2022)
9. Razer Blade 15 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
10. Razer Blade 15 (2023) против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Razer Blade 15 (2023) и Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры