Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 13800H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 8GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (0.87 и 2.01 кг)

Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (0.87 и 2.01 кг) Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (608 и 834 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (608 и 834 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Razer Blade 15 (2023) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 8518 баллов

На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 8518 баллов Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 2.01 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 355 x 235 x 16.99 мм Площадь 608 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.4% Боковые рамки 5 мм 4.8 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 38.7 дБ 48.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 360 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100.1% Охват Adobe RGB 95.5% 69% Охват DCI-P3 99.8% 70.9% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro (13.3") +33% 400 нит Blade 15 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 790 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1605 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro (13.3") 1.41 терафлопс Blade 15 (2023) +772% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 71.1 дБ 90.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.