Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") против Apple MacBook Pro 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.11 и 1.6 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх
- На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 9066 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (691 и 802 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.6 кг
|Размеры
|355.4 x 225.8 x 11.7 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|802 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|~84.6%
|Боковые рамки
|5 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|96%
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|67 / 96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1902
Geekbench 5 (многоядерный)
14173
Cinebench R23 (одноядерный)
1584
Cinebench R23 (многоядерный)
14161
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|76
Производительность GPU
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +382%
6.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.9 мм
|1 мм
|Размер
|-
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1