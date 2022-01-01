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Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") против Huawei MateBook 16s (2022)

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6
VS
59 из 100
Huawei MateBook 16s (2022)
Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
Huawei MateBook 16s (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") и Huawei MateBook 16s (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.11 и 1.99 кг)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (802 и 895 см2)
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11855 vs 6611 баллов
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (84 и 67 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (15.6")
vs
MateBook 16s (2022)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.99 кг
Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 802 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~85.2%
Боковые рамки 5 мм 6.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1829:1
Цветовой охват sRGB 100% 96.7%
Охват Adobe RGB 96% 66.6%
Охват DCI-P3 99% 64.5%
Время отклика 3 мс 29 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro (15.6") +33%
400 нит
MateBook 16s (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 238 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (15.6")
1.41 терафлопс
MateBook 16s (2022)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 87.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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