Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.11 и 1.99 кг)

Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.11 и 1.99 кг) Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (802 и 897 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 378-515% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 378-515% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 9066 баллов

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 9066 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч) Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.99 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм Площадь 802 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~82.7% Боковые рамки 5 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48 дБ 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96% - Охват DCI-P3 99% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro (15.6") 400 нит ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 869 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 80 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 900 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1425 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 11.1 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro (15.6") 1.41 терафлопс ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +687% 11.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм - Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.