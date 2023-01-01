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Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") против Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6
VS
61 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16
Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") и Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.11 и 1.99 кг)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (802 и 897 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 378-515% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 9066 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro (15.6")
vs
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.99 кг
Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
Площадь 802 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~82.7%
Боковые рамки 5 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96% -
Охват DCI-P3 99% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 869 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 900 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1425 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro (15.6")
1.41 терафлопс
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +687%
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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