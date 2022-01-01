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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Apple MacBook Air (2019)

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
44 из 100
Apple MacBook Air (2019)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Apple MacBook Air (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 8210Y
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Apple MacBook Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Видеокарта показывает в среднем на 139-189% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.04 и 1.25 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 1.04 кг 1.25 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 304 x 212 x 15.6 мм
Площадь 611 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.6%
Боковые рамки 4.1 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1238:1
Цветовой охват sRGB - 94.6%
Охват Adobe RGB - 61.3%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства - 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 12 2
Потоков 16 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 192
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 3
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +252%
1.41 терафлопс
MacBook Air (2019)
0.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.1 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.5 мм
Тачпад
Размер - 11.6 x 7.8 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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