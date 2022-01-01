Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Apple MacBook Air (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
- Видеокарта показывает в среднем на 139-189% больше FPS в играх
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.04 и 1.25 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
- Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.04 кг
|1.25 кг
|Размеры
|302.5 x 202 x 11.5 мм
|304 x 212 x 15.6 мм
|Площадь
|611 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~79.6%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1238:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.6%
|Охват Adobe RGB
|-
|61.3%
|Время отклика
|1 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|-
|178 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Ядер
|12
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics 617
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1452
Geekbench 5 (многоядерный)
6719
1577
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1050 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR3
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|2.13 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|3
Производительность GPU
1.41 терафлопс
0.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|2133 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR3
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|75.8 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|0.5 мм
|Размер
|-
|11.6 x 7.8 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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