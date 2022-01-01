Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.04 и 1.83 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (611 и 841 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (83 и 63 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 221 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.83 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 611 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~81.8% Боковые рамки 4.1 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1333:1 Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 500 нит MacBook Pro 15 (2018) 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 369 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 630 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 192 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 3 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +271% 1.41 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 2400 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер - 16.0 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.