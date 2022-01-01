Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") На 222% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7915 vs 2456 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.04 и 1.5 кг)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (63 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (611 и 713 см2) Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.5 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 611 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~75.8% Боковые рамки 4.1 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 33.9 дБ 42.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 373000:1 932:1 Цветовой охват sRGB 100% 62.1% Охват Adobe RGB 97.2% 43% Охват DCI-P3 99.7% 41.6% Время отклика 2 мс 33 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +100% 500 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +80% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 72.7 дБ 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.4 x 6.7 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.