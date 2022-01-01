Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 63 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Существенно легче – весит на 1460 граммов меньше (1.04 и 2.5 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (611 и 972 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 2.5 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 611 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~69% Боковые рамки 4.1 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 800:1 Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +100% 500 нит G15 5520 (2022) 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс G15 5520 (2022) +429% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.