Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 63 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.04 и 1.5 кг)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (611 и 679 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.5 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм Площадь 611 см2 679 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.5% Боковые рамки 4.1 мм 5.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 29 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1217:1 Цветовой охват sRGB - 53.9% Охват Adobe RGB - 37% Охват DCI-P3 - 36% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +67% 500 нит Inspiron 14 5410 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 19.5 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 318 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Базовая частота 1.7 ГГц 0.9-2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц Ядер 12 4 Потоков 16 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +24% 1452 Inspiron 14 5410 (2-in-1) 1171 Geekbench 5 (многоядерный) Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +78% 6719 Inspiron 14 5410 (2-in-1) 3782

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Inspiron 14 5410 (2-in-1) +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 73.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.