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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Dell Inspiron 16 Plus 7620

57 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
62 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Dell Inspiron 16 Plus 7620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.04 и 2.05 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (611 и 899 см2)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 166 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12597 vs 6847 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
Inspiron 16 Plus 7620

Корпус

Вес 1.04 кг 2.05 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
Площадь 611 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~82.6%
Боковые рамки 4.1 мм 6 мм
Цвета Серебристый, Серий, Бордовый Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 33.9 дБ 49.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 373000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 97.2% -
Охват DCI-P3 99.7% -
Время отклика 2 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 501 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7620 +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x4W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 72.7 дБ 87.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.4 x 6.7 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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