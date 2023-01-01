Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") или Latitude 5430 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Dell Latitude 5430

57 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
48 из 100
Dell Latitude 5430
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Dell Latitude 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Dell Latitude 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.04 и 1.36 кг)
  • На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8988 vs 5725 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (611 и 681 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
Latitude 5430

Корпус

Вес 1.04 кг 1.36 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм
Площадь 611 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.3%
Боковые рамки 4.1 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий, Бордовый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 33.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 373000:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 97.2% -
Охват DCI-P3 99.7% -
Время отклика 2 мс 25 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +127%
500 нит
Latitude 5430
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 165 граммов 380 / 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Latitude 5430 +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 72.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.4 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs XPS 13 Plus 9320
2. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Surface Laptop Studio
3. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
4. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Yoga 9i 14" (Gen 7)
5. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs MacBook Pro 13 (M2, 2022)
6. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Surface Pro 8
7. Latitude 5430 vs Latitude 5431
8. Latitude 5430 vs MacBook Pro 13 (M2, 2022)
9. Latitude 5430 vs Latitude 5420
10. Latitude 5430 vs Latitude 5440
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 5430 и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры