Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.04 и 1.75 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (611 и 842 см2) Причины выбрать HP Pavilion 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.75 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм Площадь 611 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.7% Боковые рамки 4.1 мм 7.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +100% 500 нит Pavilion 15 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.34 В Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 304 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт 15 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Pavilion 15 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.