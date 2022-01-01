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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против HP Pavilion 15

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
43 из 100
HP Pavilion 15
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
HP Pavilion 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.04 и 1.75 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (611 и 842 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 1.04 кг 1.75 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм
Площадь 611 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.7%
Боковые рамки 4.1 мм 7.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +100%
500 нит
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 304 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Pavilion 15 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 81.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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