Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1280 3000 x 2000 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (13.3") Легче – весит на 300 граммов меньше (1.04 и 1.34 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.34 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 293.8 x 220.1 x 16.9 мм Площадь 611 см2 647 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~83.9% Боковые рамки 4.1 мм 4.3 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1280 3000 x 2000 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 171 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book2 Pro 360 (13.3") +25% 500 нит Spectre x360 14 (2021) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки - 2:35 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Spectre x360 14 (2021) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.