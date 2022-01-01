Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против HP Spectre x360 16 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (611 и 878 см2)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
- На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16721 vs 7915 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (83 и 63 Вт*ч)
- Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.04 кг
|-
|Размеры
|302.5 x 202 x 11.5 мм
|357.88 x 245.36 x 19.8 мм
|Площадь
|611 см2
|878 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~85.6%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|33.9 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|373000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|97.2%
|-
|Охват DCI-P3
|99.7%
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|135 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
12562
Cinebench R23 (одноядерный)
1836
Cinebench R23 (многоядерный)
Spectre x360 16 (2022) +111%
16721
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1550 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Spectre x360 16 (2022) +145%
3.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|72.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.4 x 6.7 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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