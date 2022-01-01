Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 3072 x 1920 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (611 и 878 см 2 )

) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16721 vs 7915 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (83 и 63 Вт*ч)

Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг - Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 357.88 x 245.36 x 19.8 мм Площадь 611 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~85.6% Боковые рамки 4.1 мм 5.5 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 33.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 373000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 97.2% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +25% 500 нит Spectre x360 16 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Spectre x360 16 (2022) +145% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 72.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.4 x 6.7 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.