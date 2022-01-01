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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)

56 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
60 из 100
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.04 и 1.37 кг)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (611 и 675 см2)
Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
Slim 9i Gen 7 (14”)

Корпус

Вес 1.04 кг 1.37 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 315 x 214.4 x 14.9 мм
Площадь 611 см2 675 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~84.2%
Боковые рамки 4.1 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Золотистый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 33.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 373000:1 100000:1
Цветовой охват sRGB 100% 125%
Охват Adobe RGB 97.2% -
Охват DCI-P3 99.7% 100%
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.6 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Slim 9i Gen 7 (14”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x4W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 72.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.4 x 6.7 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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