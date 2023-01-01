Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8988 vs 7012 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (63 и 57 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (611 и 702 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.04 кг
|1.12 кг
|Размеры
|302.5 x 202 x 11.5 мм
|315.6 x 222.5 x 15.36 мм
|Площадь
|611 см2
|702 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~80.9%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый, Бордовый
|Черный
|Материал
|Алюминий
|Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|33.9 дБ
|42.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2
~16% more screen space
|Контрастность
|373000:1
|1805:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|97.2%
|77.3%
|Охват DCI-P3
|99.7%
|75.4%
|Время отклика
|2 мс
|54 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|197 / 312 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
7604
Cinebench R23 (одноядерный)
1646
Cinebench R23 (многоядерный)
8988
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|2x2W, 2x0.8W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|72.7 дБ
|84.6 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.5 мм
|Размер
|11.4 x 6.7 см
|11.0 x 5.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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