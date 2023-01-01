Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Легче – весит на 360 граммов меньше (1.04 и 1.4 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.04 и 1.4 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (611 и 731 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 8812 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 8812 баллов Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч) Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.4 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 318 x 230 x 15.2 мм Площадь 611 см2 731 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.7% Боковые рамки 4.1 мм 8.3 мм Цвета Серебристый, Серий, Бордовый Серебристый, Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 33.9 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 373000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 97.2% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 2 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +25% 500 нит Yoga 9i 14" (Gen 8) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 320 / 377 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Yoga 9i 14" (Gen 8) +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x4W 2x3W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 72.7 дБ 84.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.4 x 6.7 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.