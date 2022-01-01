Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Легче – весит на 310 граммов меньше (1.04 и 1.35 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (611 и 989 см 2 )

) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.35 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 380.2 x 260.1 x 17.8 мм Площадь 611 см2 989 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~84.8% Боковые рамки 4.1 мм 7 мм Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 30.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 951:1 Цветовой охват sRGB - 98.8% Охват Adobe RGB - 83.9% Охват DCI-P3 - 92.9% Время отклика 1 мс 30 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +43% 500 нит Gram 17 (2021) 350 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 287 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +68% 1.41 терафлопс Gram 17 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.