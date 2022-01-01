Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 1035G1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (63 и 39 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.11 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 278.1 x 205.7 x 15.6 мм Площадь 611 см2 572 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80% Боковые рамки 4.1 мм 8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 44.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1536 x 1024 Диагональ 13.3 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1222:1 Цветовой охват sRGB - 94.4% Охват Adobe RGB - 60.2% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +67% 500 нит Surface Laptop Go 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 39 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства - 218 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics G1 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 1.87 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Surface Laptop Go н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ Частота 5200 МГц 1866 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) - Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер - 10.0 x 6.6 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.